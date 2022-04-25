«Бруклин» не планирует отправлять в отставку Стива Нэша

Теги Бостон Бруклин Стив Нэш НБА Кевин Дюрэнт НБА плей-офф Джозеф Цай Баскетбол

Владелец «Бруклина» Джозеф Цай и руководство клуба не планируют смену главного тренера, несмотря на неудачное выступление команды в плей-офф.

«Нетс» находятся на грани вылета, уступая 0-3 в серии первого раунда против «Селтикс». Ни одной команде в истории НБА не удавалось отыграть такое отставание. Четвертый матч состоится сегодня в Бруклине.

По словам инсайдера Марка Стейна, руководители «Нетс» не будут делать из Стива Нэша «козла отпущения».

«На данный момент нет оснований полагать, что Нэш находится в опасности. Пока он пользуется поддержкой Цая и, что более важно, Дюрэнта», – сказал Стейн.

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