«Бруклин» не планирует отправлять в отставку Стива Нэша

Владелец Джозеф Цай и руководство клуба не планируют смену главного тренера, несмотря на неудачное выступление команды в плей-офф.

«Нетс» находятся на грани вылета, уступая 0-3 в серии первого раунда против «Селтикс». Ни одной команде в истории не удавалось отыграть такое отставание. Четвертый матч состоится сегодня в Бруклине.

По словам инсайдера Марка Стейна, руководители «Нетс» не будут делать из «козла отпущения».

«На данный момент нет оснований полагать, что Нэш находится в опасности. Пока он пользуется поддержкой Цая и, что более важно, Дюрэнта», – сказал Стейн.

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