Ник Клэкстон обновил антирекорд плей-офф НБА, смазав первые 10 штрафных в матче

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Центровой «Бруклина» Ник Клэкстон смазал 10 первых штрафных в четвертом матче серии первого раунда плей-офф с «Бостоном» (112:116, 0-4).

Клэкстон обновил антирекорд плей-офф НБА, который ранее принадлежал Шакилу О’Нилу (8 промахов со старта игры в 2006 году).

Клэкстон, который реализовал 58,1% с линии в регулярном чемпионате, забросил первый штрафной в середине третьей четверти. Болельщики встретили попадание радостным гулом.

Реализовав лишь 1 из 11 штрафных, Клэкстон при этом набрал 13 очков (6 из 6 с игры), 6 подборов, 2 передачи, 2 перехвата и 3 блок-шота за 23 минуты со скамейки.

Серия «Бостон» – «Бруклин» украсит первый раунд плей-офф НБА. Здесь все: реванш, ненависть, дружба, битва разных стилей и стратегий

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