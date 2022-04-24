Джейсон Тейтум и Кевин Дюрэнт поспорили во время игры по поводу фола

За 5:35 до конца третьего матча серии первого раунда плей-офф между и (103:109, 0-3) арбитр зафиксировал фол у форварда «Селтикс» при броске .

Тейтум был уверен, что не нарушил правила, и вынудил главного тренера Име Удоку попросить «челлендж». Арбитры посмотрели видеоповтор и оставили свое решение без изменений.

Тем временем между Тейтумом и Дюрэнтом завязался спор по поводу эпизода. Игрок «Селтикс» утверждал, что сыграл в мяч, но Дюрэнт показывал, что Тейтум коснулся его запястья.

Мы же обещали огонь в этой серии! «Селтикс» отбились от камбэка «Нетс» и впервые в истории взяли домашний матч плей-офф броском с сиреной