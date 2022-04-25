Шакил О′Нил – о том, что Бен Симмонс не будет играть в 4-м матче: «В черном квартале это называется трусливым поступком»

Легенда НБА Шакил О′Нил прокомментировал новость о том, что долгожданный дебют за «Бруклин» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф с (0-3) все же не состоится.

«В черном квартиле это называется трусливым поступком.

Когда дела идут хорошо, он говорит: «Я буду играть в четвертом матче». Чак сказал, что если ты можешь играть в субботу, ты можешь играть и в понедельник. Теперь, когда они проиграли, он заявляет: «У меня болит спина». Ну, если у тебя болит спина, принеси льда.

Это трусливый поступок. Слушай, если не готов играть, тебя будут больше уважать, если ты просто скажешь: «Я не готов играть». Не выходи на разминку и не говори, что вернешься.

Реджи Миллер абсолютно прав. Если не собираешься играть, не говори, что будешь играть. Я считаю, что ты должен сыграть. Ты должен принять вызов и попытаться помочь своей команде победить.

Но нет, он поступил как трус. Он сказал: «Я не буду играть, у меня болит спина». Но баскетболисты прекрасно понимают, что на самом деле произошло», – сказал Шак.

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