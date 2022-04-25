Стив Нэш – о возможном участии Симмонса в 5-м матче: «Посмотрим, как он будет прогрессировать»

Главный тренер ответил на вопрос о возможном участии в 5-м матче серии первого раунда плей-офф против (0-3), если команде удастся продлить серию.

«Не знаю. Ситуация та же, что и вчера. Посмотрим, как он будет прогрессировать.

Посмотрим, будет ли у него возможность сыграть в этой серии, если она продолжится. У меня нет никакой новой информации по этому поводу», – сказал тренер.

Вчера стало известно, что Симмонс, который планировал дебютировать за «Нетс» в 4-м матче серии в понедельник, по-прежнему испытывает проблемы со спиной и не выйдет на площадку.

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