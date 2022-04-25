Джоэл Эмбиид оштрафован на 15 тысяч долларов за критику судей

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НБА оштрафовала центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида на 15 000 долларов за критику судей после четвертого матча серии первого раунда плей-офф с «Торонто» (102:110, 3-1).

«Я последую своему собственному совету и не буду жаловаться на фолы. В конце игры я аплодировал судьям, потому что они отлично поработали. Я восхищаюсь работой, которую они проделали. Сегодня у них была одна задача, и они ее выполнили. Так что поздравляю их», – заявил после игры Эмбиид.

На вопрос, заключалась ли «задача» судей в том, чтобы продлить серию до пяти матчей, Эмбиид ответил: «Не знаю. Можете сами догадаться. Но они отлично справились со своей задачей».

На матче работали судьи Скотт Фостер, Эд Маллой и Родни Мотт.

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