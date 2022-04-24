Трэйси Макгрэйди: «Сиксерс» не стоило приобретать Хардена, он на спаде»

Бывший игрок НБА, член Зала славы Трэйси Макгрэйди считает, что «Филадельфии» не стоило приобретать атакующего защитника Джеймса Хардена.

«Думаю, что это плохой обмен для «Филадельфии». «Бруклин» выиграл эту сделку. Джоэл Эмбиид был в отличной форме и «Сиксерс» набрали отличный ход. Да, – отличный снайпер и плеймейкер, в этом нет сомнений, но мне кажется, что он на спаде. Он больше не может обыграть своего защитника. Я не знаю, что это такое. Возможно, у него травма, но он не выглядит прежним.

Я просто считаю, что у них была замечательная «химия» перед обменом. Джоэл, наконец, начал брать на себя игру и выигрывать матчи. Рядом с ним был Сет Карри, который умеет бросать. Думаю, недостающим элементом в той команде был Тобайас Харрис. Я имею ввиду, если тебе платят сто с лишним миллионов долларов, ты должен играть лучше. Почему мы должны пойти и заполучить такого парня, как Джеймс Харден, когда мы платим кому-то 100 миллионов долларов. Ты игрок на максимальном контракте, соответствуй этой роли», – заявил .

заполучила Хардена перед дедлайном, отправив в Бена Симмонса, , Андре Драммонда и два драфт-пика первого раунда.

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