Джоэл Эмбиид намерен отложить возможную операцию на пальце до окончания плей-офф

Центровой «Филадельфии» заявил, что сможет доиграть плей-офф, несмотря на травму большого пальца правой руки, и, если МРТ подтвердит, что ему нужна операция, он отложит ее до окончания плей-офф, сообщает журналист ESPN Тим Бонтемпс.

«Больно. В баскетболе нужно много использовать руки. Но это плей-офф. Ничто меня не остановит», – передает слова Эмбиида репортер NBC Sports Philadelphia Джон Кларк.

После 4-го матча серии первого раунда плей-офф против (102:110, 3-1) центровой «Филадельфии» признался, что травма влияла на его броски, передачи и подборы. 28-летний игрок закончил встречу с 21 очком (7 из 16 с игры), а также с 8 подборами.

МРТ-обследование запланировано на воскресенье, когда команда вернется в Филадельфию на 5-й матч. Согласно официальному сообщению клуба, у Эмбиида растяжение связок большого пальца руки. В СМИ сообщалось, что есть подозрение на разрыв связки.

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