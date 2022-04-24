Джоэл Эмбиид: – о поражении в 4-м матче: «Восхищаюсь судьями, они достигли своей цели»

Центровой «Филадельфии» иронично ответил на вопрос о судействе в четвертом матче серии плей-офф (102:110, 3-1).

«Восхищаюсь работой, которую они проделали. Я увидел, что сегодня они были сфокусированы и достигли своей цели. Так что поздравляю их», – заявил Эмбиид.

Ранее лидер «Сиксерс» призвал главного тренера «Рэпторз» меньше жаловаться судьям и пообещал известному фанату канадского клуба Дрейку выиграть серию в четырех матчах.

Харден и Эмбиид должны были покорить НБА. Пока у них не очень получается