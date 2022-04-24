У Джоэла Эмбиида разрыв связки большого пальца руки, операция отложена до лета

МРТ-обследование подтвердило разрыв связки большого пальца правой руки у центрового «Филадельфии» , сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Отмечается, что игроку потребуется операция по устранению повреждения, однако процедура будет отложена до конца нынешнего сезона. Это подтверждает главный тренер «Сиксерс» и сам Эмбиид.

После 4-го матча серии первого раунда плей-офф против (102:110, 3-1) центровой признался, что травма влияла на его броски, передачи и подборы. Игрок закончил встречу с 21 очком (7 из 16 с игры), а также с 8 подборами.

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