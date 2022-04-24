У Джоэла Эмбиида разрыв связки большого пальца руки, операция отложена до лета

МРТ-обследование подтвердило разрыв связки большого пальца правой руки у центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Отмечается, что игроку потребуется операция по устранению повреждения, однако процедура будет отложена до конца нынешнего сезона. Это подтверждает главный тренер «Сиксерс» Док Риверс и сам Эмбиид.
После 4-го матча серии первого раунда плей-офф против «Торонто» (102:110, 3-1) центровой признался, что травма влияла на его броски, передачи и подборы. Игрок закончил встречу с 21 очком (7 из 16 с игры), а также с 8 подборами.
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