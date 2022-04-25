Стивен Эй Смит: «Мне жаль всех одноклубников Симмонса. Нужно сделать что-то невозможное, чтобы заставить его играть в баскетбол»

Телеведущий Стивен Эй Смит раскритиковал разыгрывающего «Нетс» , долгожданный дебют которого в четвертом матче серии с «Селтикс» все же не состоится.

«Мне жаль всех, кто был одноклубником Симмонса. Он оставил университетскую команду Луизиана Стэйт, оставил «Филадельфию», а сейчас не играет за . Можно вспомнить о различных факторах, которые его оправдывают, привести любые рациональные доводы. Но я напомню, что, несмотря на пропуск матчей, он все же подал жалобу на взыскание 20 миллионов долларов, которые не заработал.

Это одна из самых жалких и нелепых ситуаций, которые я видел в своей жизни. Его не просят воевать, не просят участвовать в бое MMA или боксерском поединке. Нужно сделать что-то невозможное, чтобы заставить этого человека играть в баскетбол. Это очень жалко выглядит, очень грустно», – заявил Стивен Эй.

«Чикаго» 5 лет не был в плей-офф, а сейчас на равных играет с чемпионом. Напомните, а что вообще было с «Буллз» после Джордана?