Фред Ванвлит не сыграет в 5-м матче против «Сиксерс» из-за травмы

Разыгрывающий не примет участие в 5-м матче серии первого раунда плей-офф против «Филадельфии» (1-3) из-за растяжения мышц бедра.

Во время разминки Ванвлит заявил, что пропустит 5-й матч и не уверен, сыграет ли в 6-м. По словам игрока, МРТ не выявила серьезного повреждения.

Ванвлит пропустил 4-й матч, в котором «Рэпторс» удалось сократить отставание в серии (110:102, 1-3). 5-й матч пройдет в понедельник на площадке «Филадельфии».

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