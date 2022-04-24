Джеймс Харден: «Это поражение может пойти нам на пользу»

Звездный защитник «Филадельфии» считает, что поражений в 4-м матче серии первого раунда плей-офф от (102:110, 3-1) может пойти его команде на пользу.

«У нас были шансы, которыми можно было воспользоваться, но мы этого не сделали. Было много шансов захватить инициативу и пройти дальше. Мы просто этого не сделали. Никто не виноват в этом, кроме нас самих. Нужно сосредоточиться на том, что зависит от нас, и я думаю, что все будет хорошо.

После матча сказал парням, что это поражение может пойти нам на пользу. Мы думали, что все будет славно и легко», – сказал Харден.

Кто выигрывает третий матч – тот выигрывает серию. «Финикс» выиграл в Новом Орлеане и повел 2-1