Док Риверс: «Я не буду сидеть здесь и жаловаться, как это делают «Рэпторс»

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Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс после поражения от «Торонто» в 4-м матче серии первого раунда плей-офф (102:110, 3-1) заявил, что не будет уподобляться сопернику и искать оправдания.

«Я считаю, что в защите мы сыграли неплохо, но очень плохо сыграли в нападении.

Не хочу умалять того, что сделал «Торонто». Они играли усердно, временами они играли более высокой пятеркой и часто менялись в защите, так что нужно отдать им должное. Сегодня они заслужили победу.

Я не буду сидеть здесь и жаловаться. Я не буду делать то, что делают они. Сегодня мы проиграли», – заявил Риверс.

Кто выигрывает третий матч – тот выигрывает серию. «Финикс» выиграл в Новом Орлеане и повел 2-1

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