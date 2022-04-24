Док Риверс: «Я не буду сидеть здесь и жаловаться, как это делают «Рэпторс»

Главный тренер «Филадельфии» после поражения от в 4-м матче серии первого раунда плей-офф (102:110, 3-1) заявил, что не будет уподобляться сопернику и искать оправдания.

«Я считаю, что в защите мы сыграли неплохо, но очень плохо сыграли в нападении.

Не хочу умалять того, что сделал «Торонто». Они играли усердно, временами они играли более высокой пятеркой и часто менялись в защите, так что нужно отдать им должное. Сегодня они заслужили победу.

Я не буду сидеть здесь и жаловаться. Я не буду делать то, что делают они. Сегодня мы проиграли», – заявил Риверс.

Кто выигрывает третий матч – тот выигрывает серию. «Финикс» выиграл в Новом Орлеане и повел 2-1