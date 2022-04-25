«Пистонс» считают, что Джейлен Брансон хорошо вписался бы в их состав рядом с Кейдом Каннингемом

Руководители считают, что защитник хорошо вписался бы в их состав рядом с новичком Кейдом Каннингемом.

«Пистонс», согласно источникам в лиге, видят, насколько хорошо Брансон подходит , и предполагают, что он так же усилит , первого номера прошлогоднего драфта, который также является высокорослым бомбардиром и плеймейкером», — пишет инсайдер ESPNТим Макмэн.

Брансон, который хорошо проявляет себя в текущем розыгрыше плей-офф, станет свободным агентом по окончании сезона-2021/22.

В регулярном чемпионате Брансон набирал в среднем 16,3 очка, 3,9 подбора и 4,8 передачи за матч, реализуя 50,2 процента бросков с игры и 37,3 процента из-за дуги. Защитник поднял свою игру на новый уровень в серии первого раунда против «Юты», набирая в среднем 29,8 очка, 5,3 подбора и 4,8 передачи за матч.

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