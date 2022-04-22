Джейлен Брансон продолжил игру после удара в спину от Ройса О’Нила и набрал 31 очко

Разыгрывающий «Мэверикс» во второй четверти третьего матча серии плей-офф с «Джаз» (126:118, 2-1) получил удар в спину от защитника Ройса О’Нила.

Брансон на какое-то время отправился в раздевалку, но затем вернулся и продолжил игру.

«Когда лежал в раздевалке и смотрел игру по монитору, то видел, как выкладывается наша команда. Это придало мне сил, я вернулся и продолжил свое дело», – заявил Брансон.

Брансон в итоге стал самым результативным у техасцев, набрав 31 очко (12 из 22 с игры) и 5 передач. Во второй встрече Джейлен записал на свой счет 41 очко.

«Финикс» ворвался в плей-офф с диким преимуществом над остальными. Есть сомнения, что они возьмут титул?