«Мэверикс» попросили у «Пистонс» Кейда Каннингема за Джейлена Брансона

Инсайдер ESPN Тим Макман рассказал о том, чем закончилась попытка «Детройта» выменять разыгрывающего «Далласа» .

«Между и состоялось короткое обсуждение. «Пистонс» сказали, что им интересен Джейлен Брансон. «Мэверикс» ответили: «Да, конечно. Нас интересует , – рассказал Макман.

Брансон в нынешнем сезоне показывает лучшие в карьере результаты по очкам (16,1 за матч), подборам (3,9) и передачам (5,4).

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