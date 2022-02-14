«Мэверикс» попросили у «Пистонс» Кейда Каннингема за Джейлена Брансона

Инсайдер ESPN Тим Макман рассказал о том, чем закончилась попытка «Детройта» выменять разыгрывающего «Далласа» Джейлена Брансон.
«Между «Далласом» и «Детройтом» состоялось короткое обсуждение. «Пистонс» сказали, что им интересен Джейлен Брансон. «Мэверикс» ответили: «Да, конечно. Нас интересует Кейд Каннингем», – рассказал Макман.
Брансон в нынешнем сезоне показывает лучшие в карьере результаты по очкам (16,1 за матч), подборам (3,9) и передачам (5,4).
20-летний Каннингем – 1-й номер драфта-2021.
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