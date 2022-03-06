Трехочковый Дориана Финни-Смита на последних секундах принес «Далласу» победу над «Сакраменто»

Форвард принес своей команде победу над (114:113), забросив трехочковый на последних секундах матча.

При счете 111:111 прошел в трехсекундную зону, но скинул Финни-Смиту на дугу, и тот отправил мяч в кольцо, оставив сопернику 3,3 секунды. В последней атаке не удалось сравнять счет дальним броском.

«Мэверикс» одержали победу в отсутствие лидера команды Луки Дончича, который пропустил матч из-за травмы. Спенсер Динуидди отметился 36 очками и 7 передачами. Брансон набрал 23 очка и 6 передачи, Финни-Смит – 17 очков и 6 подборов.

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