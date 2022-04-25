Реджи Миллер: «У Бена Симмонса никакого желания бороться. Будь мужиком»

Легендарный игрок НБА Реджи Миллер прокомментировал новость о том, что долгожданный дебют Бена Симмонса за в четвертом матче серии плей-офф с (0-3) все же не состоится.

«Да ладно! Снова не сыграет, хотя было столько разговоров о дебюте. У нет никакого желания бороться... И пусть шансы «Нетс» вернуться в серии не очень большие, у этой команды все еще есть Кей Ди и Кайри. Все, что требуется на данном этапе, это взять один матч, а там уже по ситуации. Будь мужиком», – написал Миллер в твиттере.

Восстановление Симмонса после травмы спины шло по плану, однако было принято решение не задействовать его в предстоящей игре.

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