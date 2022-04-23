Владислав Трушкин: «Енисей» постарается показать максимум, чтобы игры с «Зенитом» было интересно смотреть»

Форвард поделился ожиданиями от серии 1/4 финала лиги ВТБ с .

«Зенит» является безоговорочным фаворитом в нашей паре. Это очень мастеровитая команда уровня Евролиги, поэтому мы серьезно настраиваемся на них. Понимаем все их сильные стороны. От себя постараемся показать максимум наших возможностей, чтобы эти игры было интересно смотреть и борьба была до последних минут.

«Зенит» силен как индивидуально, так и командная игра у них на уровне. Нужно четко выполнить план на игру, закрыть основных игроков. Плюс самим хорошо сыграть не только в защите, но и в нападении», – заявил Трушкин.