Грэйсон Аллен: «Ребята в команде посмеиваются над тем, что меня освистывают в Чикаго. Все это забавно»

Защитник «Бакс» рассказал о том, как относится к освистыванию во время выездных матчей серии плей-офф с «Буллс».

По словам Аллена, одноклубники подкалывают его в связи с негативным отношением чикагских болельщиков, что позволяет ему проще относиться к ситуации.

Разыгрывающий Дрю Холидэй на пресс-конференции заявил, что свист помогает Аллену играть лучше. В связи с этим игроки в шутку и сами стали освистывать одноклубника в некоторых эпизодах, стараясь завести его.

«Ребята в команде посмеиваются над этим. Все это забавно. Они перевели это в шутку. Все это облегчает для меня эту ситуацию, потому что парни думают, что это забавно», – заявил Аллен.

Аллен набрал 49 очков в сумме за 2-й и 3-й матчи плей-офф, больше любого игрока «Буллс».

В январе Аллен травмировал игрока «Буллс» Алекса Карузо. После грубого фола тот получил перелом запястья и перенес операцию.

«Кавс» 2021-22. Послесловие в двух частях