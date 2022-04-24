Алекс Карузо не доиграл 4-й матч с «Милуоки» из-за удара по голове

Атакующий защитник «Чикаго» получил удар плечом в голову во время четвертого матча серии плей-офф против (95:119, 1-3).

Столкновение с участием игрока произошло в конце второй четверти встречи. После этого Карузо не выходил на площадку.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, защитник проходит обследование на предмет возможного сотрясения мозга.

Карузо пропустил 22 матча в нынешнем сезоне из-за перелома запястья, который получил в столкновении с игроком «Бакс» .

«Чикаго» 5 лет не был в плей-офф, а сейчас на равных играет с чемпионом. Напомните, а что вообще было с «Буллз» после Джордана?