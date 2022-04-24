Алекс Карузо не доиграл 4-й матч с «Милуоки» из-за удара по голове

Теги травмы Чикаго Милуоки НБА НБА плей-офф Алекс Карузо Грэйсон Аллен Баскетбол

Атакующий защитник «Чикаго» Алекс Карузо получил удар плечом в голову во время четвертого матча серии плей-офф против «Милуоки» (95:119, 1-3).

Столкновение с участием игрока произошло в конце второй четверти встречи. После этого Карузо не выходил на площадку.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, защитник проходит обследование на предмет возможного сотрясения мозга.

Карузо пропустил 22 матча в нынешнем сезоне из-за перелома запястья, который получил в столкновении с игроком «Бакс» Грэйсоном Алленом.

«Чикаго» 5 лет не был в плей-офф, а сейчас на равных играет с чемпионом. Напомните, а что вообще было с «Буллз» после Джордана?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные