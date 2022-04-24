Вячеслав Шушаков: «Парме» не хватает свежести, рассчитываем на домашние трибуны»

Главный тренер считает усталость главной причиной поражения во втором матче серии плей-офф лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань» (84:100, 0-2).

Сегодняшний матч дался нам тяжелее, ребятам тяжело восстановиться за такой короткий промежуток времени – слишком высокая нагрузка выпадает на них с учетом усеченной ротации. Тем не менее, я благодарен им за самоотдачу и борьбу.

Третью четверть мы выиграли и сделали это уверенно. Но вот в четвертой не хватило свежести – после двух дальних попаданий соперника подряд сил догнать уже не было. Серия переезжает в Пермь. Там у нас будет поддержка домашних трибун», – заявил Шушаков.

Третий матч серии между состоится 27 апреля в Перми.

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