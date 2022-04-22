Вячеслав Шушаков: «Парма» подходит к четвертьфинальной серии с «Локо» в хорошем настроении»

Главный тренер «Пармы» оценил состояние команды перед серией 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с ивом-Кубань».

«В апрельской игре в Краснодаре «Локо» был заметно свежее нас. Да, мы дали им почувствовать свою силу, но надо будет постараться вернуть должок. Будем гораздо нацеленнее играть против них в защите, чем в начале апреля. Им будет сложнее.

подходит к четвертьфинальной серии в хорошем настроении и без травм», – заявил Шушаков.

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