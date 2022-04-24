Зоран Лукич: «Нижний» заслужил как минимум овертайм, ЦСКА получил много легких бросков»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» остался недоволен защитой своей команды во втором матче серии плей-офф лиги ВТБ против ЦСКА (89:91, 0-2).

«Придется снова поздравить соперников с победой. Считаю, мы заслужили как минимум овертайм. Такие моменты бывают. Победа ЦСКА в ключевой момент игры. Есть претензии к одному из моих игроков, сейчас не буду называть его фамилию, из-за него ЦСКА получил много легких бросков. Это было неожиданно.

Ожидаемой была игра Милутинова. Когда у вас нет пятого номера, вы пытаетесь это компенсировать… А так, что могу сказать про своих – молодцы, маленькая группа игроков «Нижнего Новгорода», – заявил Лукич.

Центровой ЦСКА Никола Милутинов завершил встречу с показателями 23 очка (10-15 с игры) и 14 подборов.