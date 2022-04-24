Зоран Лукич: «Нижний» заслужил как минимум овертайм, ЦСКА получил много легких бросков»

Теги ЦСКА Нижний Новгород Зоран Лукич Единая лига ВТБ Никола Милутинов Баскетбол

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич остался недоволен защитой своей команды во втором матче серии плей-офф Единой лиги ВТБ против ЦСКА (89:91, 0-2).

«Придется снова поздравить соперников с победой. Считаю, мы заслужили как минимум овертайм. Такие моменты бывают. Победа ЦСКА в ключевой момент игры. Есть претензии к одному из моих игроков, сейчас не буду называть его фамилию, из-за него ЦСКА получил много легких бросков. Это было неожиданно.

Ожидаемой была игра Милутинова. Когда у вас нет пятого номера, вы пытаетесь это компенсировать… А так, что могу сказать про своих – молодцы, маленькая группа игроков «Нижнего Новгорода», – заявил Лукич.

Центровой ЦСКА Никола Милутинов завершил встречу с показателями 23 очка (10-15 с игры) и 14 подборов.

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