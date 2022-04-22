Зоран Лукич: «С укороченной ротацией сложно противостоять такому гранду, как ЦСКА»

Теги ЦСКА Нижний Новгород Зоран Лукич Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич оценил расклад сил перед четвертьфинальной серией Единой лиги ВТБ с ЦСКА.

«В прошлом году мы начали плей-офф с ЦСКА, в этом году мы начинаем плей-офф с ЦСКА… Могу сказать, что сейчас очень непросто быть игроком «Нижнего Новгорода», поскольку в такой укороченной ротации крайне сложно противостоять гранду, которым является ЦСКА.

Изменения в игровом составе четко показывают стремление армейцев взять очередное чемпионство в Лиге ВТБ», – заявил Лукич.

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