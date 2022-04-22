Зоран Лукич: «С укороченной ротацией сложно противостоять такому гранду, как ЦСКА»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» оценил расклад сил перед четвертьфинальной серией Единой лиги ВТБ с .

«В прошлом году мы начали плей-офф с ЦСКА, в этом году мы начинаем плей-офф с ЦСКА… Могу сказать, что сейчас очень непросто быть игроком «Нижнего Новгорода», поскольку в такой укороченной ротации крайне сложно противостоять гранду, которым является ЦСКА.

Изменения в игровом составе четко показывают стремление армейцев взять очередное чемпионство в Лиге ВТБ», – заявил Лукич.

Гонка за MVP! Швед, Хезоня, Макколлум и еще 6 кандидатов на звание самого полезного игрока сезона Единой Лиги