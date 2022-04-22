Зоран Лукич: «Ключом к игре сегодня стали 17 подборов Милутинова»

Теги ЦСКА Нижний Новгород Зоран Лукич Единая лига ВТБ Никола Милутинов Баскетбол

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич отметил, что 17 подборов центрового ЦСКА Николы Милутинова сыграли решающую роль в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Лиги ВТБ (64:78, 0-1).

«Во-первых, поздравляю соперника. Думаю, зрители сегодня увидели интересную команду «Нижнего Новгорода», которая, к сожалению, играла короткой ротацией. Ничего не поделаешь, будем бороться, хотим достойно завершить сезон.

Ключом к игре сегодня стали 17 подборов Милутинова, 11 – в нападении, из которых 7-8 стали добавлениями в касание», – сказал Лукич.

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