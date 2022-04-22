Зоран Лукич: «Ключом к игре сегодня стали 17 подборов Милутинова»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» отметил, что 17 подборов центрового ЦСКА Николы Милутинова сыграли решающую роль в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Лиги ВТБ (64:78, 0-1).

«Во-первых, поздравляю соперника. Думаю, зрители сегодня увидели интересную команду «Нижнего Новгорода», которая, к сожалению, играла короткой ротацией. Ничего не поделаешь, будем бороться, хотим достойно завершить сезон.

Ключом к игре сегодня стали 17 подборов Милутинова, 11 – в нападении, из которых 7-8 стали добавлениями в касание», – сказал Лукич.

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