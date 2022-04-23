«Нижний» всегда борется на грани фола». ЦСКА представил мини-фильм о 1-м матче плей-офф Лиги ВТБ.

Московский ЦСКА представил видеоролик, посвященный первому матчу серии плей-офф Единой лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода» (78:64, 1-0).

«Я просто старался помочь команде. У нас были трудности с набором очков в начале матча. Нужно было искать другие пути в атаке. Я пытался помочь с подборами под своим щитом. Нужно было завести команду, чтобы играть лучше и вернуться в борьбу, так как у нас было плохое начало. Мы не показывали хорошей игры, с трудом набирали очки, не забивали из открытых позиций. Поэтому я старался помочь команде чем-то еще.

С «Нижним» всегда тяжело, он неизменно борется на грани фола. В ключевые минуты матча мы сыграли с умом. Были хороши в защите и в атаке, поэтому сумели добиться победы», – рассказал , набравший 19 очков и 17 подборов в матче.

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