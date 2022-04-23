Никола Милутинов сделал 11 подборов в атаке в 1-м матче с «Нижним Новгородом», это рекорд Лиги ВТБ

Центровой ЦСКА Никола Милутинов отметился индивидуальным статистическим достижением в первом матче плей-офф Единой лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода» (78:64, 1-0).

Сербский игрок совершил 11 подборов в нападении в рамках одной встречи, что является лучшим показателем в истории Единой лиги ВТБ.

Всего Милутинов записал на свой счет 19 очков, 17 подборов, 3 перехвата и 1 блок-шот за 32 минуты на площадке.

Гонка за MVP! Швед, Хезоня, Макколлум и еще 6 кандидатов на звание самого полезного игрока сезона Единой Лиги