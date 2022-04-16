«Зенит» объявил о контракте с Эриком Бакнером до лета

Теги переходы Зенит чемпионат Турции Единая лига ВТБ Астана Афьон Беледие Эрик Бакнер Баскетбол

«Зенит» объявил на своем официальном сайте о приобретении центрового Эрика Бакнера (31 год, 208 см).

Соглашение между сторонами рассчитано до конца нынешнего сезона. Ожидается, что Бакнер дебютирует в первом матче 1/4 финала Единой Лиги ВТБ.

В сезоне-2020/21 игрок выступал за казахстанскую «Астану». Его показатели в Единой лиге ВТБ составляли 10,9 очка и 7,6 подбора в среднем за матч.

Нынешний сезон Бакнер начинал в турецком «Афьон Беледие», набирая в 8 матчах в среднем 13,1 очка и 5 подборов. С декабря центровой играл в Корейской Суперлиге.

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