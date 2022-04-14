ACB. «Барселона» – «Уникаха», «Сан-Пабло Бургос» сыграет с «Ховентудом» и другие матчи

В четверг, 14 апреля, в рамках регулярного чемпионата Испании пройдут четыре матча.

примет «Уникаху», дома сыграет с .

ACB

Регулярный чемпионат

Бреоган – Манреса Дата проведения 14 апреля, 19.00, «Pazo Provincial dos Deportes de Lugo» Онлайн матча

Тенерифе – Фуэнлабрада Дата проведения 14 апреля, 22.30, «Pabellon Insular Santiago Martin» Онлайн матча

Положение команд: Барселона – 22-5, Реал – 19-9, Ховентуд – 18-9, Манреса – 18-9, Валенсия – 18-10, – 17-10, Баскония – 16-12, Мурсия – 16-13, Гран-Канария – 15-14, Бреоган– 13-14, Бильбао – 13-15, – 12-15, Фуэнлабрада – 10-17, Обрадойро – 9-19, Сарагоса – 9-19, Сан-Пабло Бургос – 8-19, Андорра – 8-20, Бетис – 8-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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