ACB. «Барселона» – «Уникаха», «Сан-Пабло Бургос» сыграет с «Ховентудом» и другие матчи

В четверг, 14 апреля, в рамках регулярного чемпионата Испании пройдут четыре матча.
«Барселона» примет «Уникаху», «Сан-Пабло Бургос» дома сыграет с «Ховентудом».
ACB
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 14 апреля, 19.00, «Pazo Provincial dos Deportes de Lugo»
- Дата проведения
- 14 апреля, 19.00, «Палау Блауграна»
- Дата проведения
- 14 апреля, 21.30, «Coliseum Burgos»
- Дата проведения
- 14 апреля, 22.30, «Pabellon Insular Santiago Martin»
Положение команд: Барселона – 22-5, Реал – 19-9, Ховентуд – 18-9, Манреса – 18-9, Валенсия – 18-10, Тенерифе – 17-10, Баскония – 16-12, Мурсия – 16-13, Гран-Канария – 15-14, Бреоган– 13-14, Бильбао – 13-15, Уникаха – 12-15, Фуэнлабрада – 10-17, Обрадойро – 9-19, Сарагоса – 9-19, Сан-Пабло Бургос – 8-19, Андорра – 8-20, Бетис – 8-20.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Статистика регулярки: разные половины сезона, лидеры по очкам в играх и обновление приложения по энтропии