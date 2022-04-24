«Юта» совершила камбэк, который в последних 10 плей-офф удался только четырем командам

«Юта» стала пятой командой в последних 10 розыгрышах плей-офф, которая выиграла матч, уступая 4+ очка в последние 40 секунд встречи.

«Юта» выиграла 4-й матч серии первого раунда плей-офф у (100:99, 2-2), уступая 4 очка за 40 секунд до конца. До сегодняшнего дня результат команд в подобных ситуациях в играх плей-офф был 4-701.

Игроки «Джаз» повторили то, что раньше удалось «Майами» (2013), «Оклахоме» (2014), «Голден Стэйт» (2015) и «Портленду» (2019).

Кто выигрывает третий матч – тот выигрывает серию. «Финикс» выиграл в Новом Орлеане и повел 2-1