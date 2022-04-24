Лука Дончич: «Я просто рад, что вернулся»

Лидер , несмотря на поражение своей команды от «Юты» в 4-м матче серии первого раунда плей-офф (99:100, 2-2), рад, что вернулся в строй после травмы.

«Я просто рад, что вернулся.

Я получал удовольствие, играя в баскетбол. Что может быть лучше, чем в плей-офф? Плей-офф — это самое интересное, поэтому я просто рад, что вернулся.

В начале матча немного думал о травме, но в середине игры забыл о ней», – сказал словенец.

Дончич провел на паркете около 34 минут, набрав 30 очков, 10 подборов, 4 передачи, 2 перехвата и 4 потери.

Дончич пропустил первые три матча серии из-за повреждения икроножной мышцы.

Кто выигрывает третий матч – тот выигрывает серию. «Финикс» выиграл в Новом Орлеане и повел 2-1