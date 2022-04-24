Руди Гобер: «Плевать, что о нас говорят»

Центровой «Юты» после победы над в 4-м матче серии первого раунда плей-офф (100:99, 2-2) обратился к тем, кто сомневается в потенциале его команды.

«Плевать, что о нас говорят. Мы просто стараемся показывать все, на что способны. Стараемся наслаждаться моментом. И что случится, то случится.

Многие сейчас говорят о нашей команде, о наших парнях, о будущем, о том, что может случиться или не случиться. Для нас это не имеет значения. У нас есть команда, счет в серии 2-2, и мы сконцентрированы на этом», – сказал Гобер после игры.

Кто выигрывает третий матч – тот выигрывает серию. «Финикс» выиграл в Новом Орлеане и повел 2-1