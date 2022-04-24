Донован Митчелл: «Нашей задачей было заставить бросать кого-нибудь другого, кроме Дончича»

Лидер «Юты» прокомментировал решающую атаку «Далласа» в 4-м матче серии первого раунда плей-офф (99:100, 2-2).

«Честно говоря, нашей задачей было заставить бросать кого-нибудь другого, кроме . Дончич умеет забрасывать тяжелые мячи.

Динуидди забросил около трех таких мячей в этом сезоне, поэтому, когда он совершил бросок, я немного занервничал. Я видел, как он забрасывал такие мячи. Но в этот раз он бросал через Руди Гобера, а это тяжело», – сказал Митчелл.

Защитник смазал дальний бросок на победу в концовке 4-го матча.

Кто выигрывает третий матч – тот выигрывает серию. «Финикс» выиграл в Новом Орлеане и повел 2-1