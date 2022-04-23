Шэмс Чарания: «Итоговое решение по Боррего было принято Майклом Джорданом»

Инсайдер Шэмс Чарания рассказал о том, решающий голос при увольнении главного тренера «Шарлотт» Джеймса Боррего принадлежал владельцу клуба Майклу Джордану.

«Как мне рассказали, итоговое решение по увольнению было принято владельцем клуба .

Менеджмент на этой неделе встречался с Джорданом. Они пришли к мнению, что клубу стоит искать нового тренера», – рассказал Чарания.

Результат под руководством Боррего – 138 побед и 163 поражения (45,8 процента). Тренеру ни разу не удалось вывести команду в плей-офф.

В нынешнем сезоне «Хорнетс» заняли 10-е место в Восточной конференции, проиграв «Атланте» в турнире плей-ин.

«Чикаго» 5 лет не был в плей-офф, а сейчас на равных играет с чемпионом. Напомните, а что вообще было с «Буллз» после Джордана?