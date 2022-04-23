Шэмс Чарания: «Итоговое решение по Боррего было принято Майклом Джорданом»

Инсайдер Шэмс Чарания рассказал о том, решающий голос при увольнении главного тренера «Шарлотт» Джеймса Боррего принадлежал владельцу клуба Майклу Джордану.
«Как мне рассказали, итоговое решение по увольнению Джеймса Боррего было принято владельцем клуба Майклом Джорданом.
Менеджмент на этой неделе встречался с Джорданом. Они пришли к мнению, что клубу стоит искать нового тренера», – рассказал Чарания.
Результат «Шарлотт» под руководством Боррего – 138 побед и 163 поражения (45,8 процента). Тренеру ни разу не удалось вывести команду в плей-офф.
В нынешнем сезоне «Хорнетс» заняли 10-е место в Восточной конференции, проиграв «Атланте» в турнире плей-ин.
«Чикаго» 5 лет не был в плей-офф, а сейчас на равных играет с чемпионом. Напомните, а что вообще было с «Буллз» после Джордана?