Игроки «Хорнетс» прошли часть пути до арены «Хоукс» пешком. Перед командным автобусом встал поезд

Игроки «Хорнетс» вынуждены были проделать часть пути до арены «Хоукс» перед матчем плей-ин с командой из Атланты пешком.

Автобус с баскетболистами не смог продолжить движение, так как на его пути встал поезд.

Главный тренер «Хорнетс» на пресс-конференции выразил мнение, что инцидент был неслучайным и являлся частью плана по задержке его команды.

Начало игры было отложено на 15 минут. победила со счетом 132:103.

