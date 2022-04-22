«Шарлотт» отправил в отставку главного тренера Джеймса Боррего

отправил в отставку главного тренера , сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

44-летний специалист руководил «Хорнетс» с 2018 года. До этого он работал ассистентом главного тренера в «Сан-Антонио», «Новом Орлеане» и «Орландо». В сезоне-2014/15 он временно исполнял обязанности главного тренера «Мэджик».

Результат «Шарлотт» под руководством Боррего – 138 побед и 163 поражения (45,8 процента). Боррего ни разу не удалось вывести команду в плей-офф.

В нынешнем сезоне «Хорнетс» заняли 10-е место в Восточной конференции, проиграв «Атланте» в турнире плей-ин.

«Чикаго» 5 лет не был в плей-офф, а сейчас на равных играет с чемпионом. Напомните, а что вообще было с «Буллз» после Джордана?