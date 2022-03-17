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    Стив Балмер: «Определить лучшего баскетболиста в истории очень легко, это Майкл Джордан»

    Теги Майкл Джордан Шарлотт Клипперс НБА Стив Балмер Баскетбол

    Владелец «Клипперс» Стив Балмер назвал Майкла Джордана величайшим игроком в истории баскетбола.

    «Джордан – отличный бизнесмен. Но еще он лучший во всем, что касается баскетбола. Определить лучшего бизнесмена в истории очень сложно. Определить лучшего баскетболиста в истории очень легко. Для меня это Майкл Джордан», – заявил Балмер.

    Бизнесмен приобрел «Клипперс» в 2014 году. По оценкам Forbes, он входит в десятку самых богатых людей в мире.

    Джордан владеет «Шарлотт» с 2010 года (частично – с 2006). Многие эксперты отмечают, что достижения легендарного игрока распространяются далеко за пределы баскетбольной площадки.

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