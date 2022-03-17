Стив Балмер: «Определить лучшего баскетболиста в истории очень легко, это Майкл Джордан»

Владелец «Клипперс» назвал величайшим игроком в истории баскетбола.

«Джордан – отличный бизнесмен. Но еще он лучший во всем, что касается баскетбола. Определить лучшего бизнесмена в истории очень сложно. Определить лучшего баскетболиста в истории очень легко. Для меня это Майкл Джордан», – заявил Балмер.

Бизнесмен приобрел в 2014 году. По оценкам Forbes, он входит в десятку самых богатых людей в мире.

Джордан владеет с 2010 года (частично – с 2006). Многие эксперты отмечают, что достижения легендарного игрока распространяются далеко за пределы баскетбольной площадки.

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