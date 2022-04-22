Дрэймонд Грин: «Не все созданы для плей-офф»

Теги Голден Стэйт НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Джордан Пул Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин, комментируя великолепную игру своего партнера по команде Джордана Пула, отметил, что не все игроки лиги, даже звезды, созданы для плей-офф.

«Не все созданы для плей-офф. Не знаю, видите ли вы это, но посмотрите на лигу, не все созданы для плей-офф.

Нужно отдать должное парням, которые проявляют себя в плей-офф, потому что в этой лиге это не обычное дело. Посмотрите вокруг, некоторые парни, которых вы считаете звездами, оказываются не звездами в плей-офф», – заявил Грин.

«Чикаго» 5 лет не был в плей-офф, а сейчас на равных играет с чемпионом. Напомните, а что вообще было с «Буллз» после Джордана?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные