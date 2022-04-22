Дрэймонд Грин: «Не все созданы для плей-офф»

Форвард , комментируя великолепную игру своего партнера по команде , отметил, что не все игроки лиги, даже звезды, созданы для плей-офф.

«Не все созданы для плей-офф. Не знаю, видите ли вы это, но посмотрите на лигу, не все созданы для плей-офф.

Нужно отдать должное парням, которые проявляют себя в плей-офф, потому что в этой лиге это не обычное дело. Посмотрите вокруг, некоторые парни, которых вы считаете звездами, оказываются не звездами в плей-офф», – заявил Грин.

«Чикаго» 5 лет не был в плей-офф, а сейчас на равных играет с чемпионом. Напомните, а что вообще было с «Буллз» после Джордана?