Дрэймонд Грин: «За награды НБА голосуют СМИ, что я считаю абсолютно отвратительным»

Форвард раскритиковал действующую систему голосования за награды НБА.

«Посмотрите на голосование за символические сборные сезона, посмотрите на голосование за лучшего защищающегося игрока, самого прогрессирующего игрока, MVP. По сути это голосование средств массовой информации, что я считаю абсолютно отвратительным.

Ведь это люди, у которых могут быть личные проблемы с игроками, потому что такое случается», – сказал Грин.

Йокич – MVP, Барнс – лучший новичок, Дженкинс – тренер года. Раздаем награды за регулярку НБА