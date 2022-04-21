Бэм Адебайо – Дрэймонду Грину: «В НБА нет хороших оборонительных игроков? Разве ты не видишь, как я играю?»

Форвард рассказал о своей работе в баскетбольных подкастах, частым гостем которых он является.

«Это забавно, действительно вызов. Ты критикуешь какого-то игрока, а потом тебе, возможно, придется выходить против него. Или даже он станет твоим одноклубником через некоторое время. Я точно хочу критически относиьься к другим парням, это действительно так. Если ты не способен говорить правду, тебя не будут уважать. Но мне не нравится смешивать это с личным.

Несколько месяцев назад позвонил мне и сказал: «Какого хрена ты говоришь, что никто не зарекомендовал себя как лучший защитник года? Разве ты не видишь, как я играю?», – сказал Грин.

Адебайо вошел в число претендентов на звание Лучшего оборонительного игрока НБА-2022. Награду в итоге выиграл защитник .

Йокич – MVP, Барнс – лучший новичок, Дженкинс – тренер года. Раздаем награды за регулярку НБА