Вячеслав Шушаков: «Не хватило пары забитых мячей, пары подборов, чтобы переломить ход встречи»

Главный тренер «Пармы-Парибет» отметил, что команда была близка к тому, чтобы переломить ход встречи и победить в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Лиги ВТБ (70:76, 0-1).

«Сыграли лучше, чем в предыдущем поединке в краснодарском «Баскет-Холле», но не хватило пары забитых мячей, пары подборов, чтобы переломить ход встречи. В первую очередь, из-за того, что энергия заканчивалась к концу поединка, соперник был свежее за счет большей ротации.

В этом матче нам очень не хватало Платунова, у которого поднялась температура прямо на предматчевой тренировке», – сказал Шушаков.

Швед все еще лучший, Мартюк — топ среди молодых. Раздаем награды россиянам в лиге ВТБ