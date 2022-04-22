Вячеслав Шушаков: «Не хватило пары забитых мячей, пары подборов, чтобы переломить ход встречи»

Главный тренер «Пармы-Парибет» Вячеслав Шушаков отметил, что команда была близка к тому, чтобы переломить ход встречи и победить «Локомотив-Кубань» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Лиги ВТБ (70:76, 0-1).
«Сыграли лучше, чем в предыдущем поединке в краснодарском «Баскет-Холле», но не хватило пары забитых мячей, пары подборов, чтобы переломить ход встречи. В первую очередь, из-за того, что энергия заканчивалась к концу поединка, соперник был свежее за счет большей ротации.
В этом матче нам очень не хватало Платунова, у которого поднялась температура прямо на предматчевой тренировке», – сказал Шушаков.
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