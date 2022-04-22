Бранко Максимович – о серии с «Пармой»: «О недооценке соперника речи быть не может»

И.о. главного тренера «Локомотива-Кубань» Бранко Максимович поделился мнением о предстоящей серии 1/4 финала плей-офф Лиги ВТБ с .

«Со всей ответственностью подходим к матчу с «Пармой», о недооценке соперника речи быть не может. У них много талантливых игроков, но говорить о них я бы не стал. Мы должны, в первую очередь, фокусироваться на нас самих, на наших козырях и использовать их в игре. Да, будет непросто, уверен, будет настоящая битва все 40 минут каждого сыгранного матча серии.

У нас преимущество своей площадки, нужно этим пользоваться. Очень рассчитываем на болельщиков. Их поддержка будет в этом играть важную роль», – заявил Максимович.

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