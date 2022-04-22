Бранко Максимович: «Парма» дала нам достойный бой сегодня»

И.о. главного тренера «Локомотива-Кубань» Бранко Максимович признал, что дала достойный бой в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Лиги ВТБ (76:70, 1-0).

«Поздравляю всех с победой. Пусть и тяжелой, не самой яркой, но трудовой и такой важной. Главное, что мы повели в серии. Это плей-офф — больше ответственности, больше давления, проходных матчей не будет.

«ПАРМЕ–ПАРИБЕТ» наше искреннее уважение, соперник дал нам достойный бой сегодня. Что ж, сделаем работу над ошибками и будет готовиться к воскресной игре. Спасибо болельщикам за поддержку, ждем в «Баскет-Холле» на втором матче», – сказал Максимович.

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