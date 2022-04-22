Роберт Уильямс может сыграть за «Селтикс» в 3-м или 4-м матче с «Нетс»

Центровой близок к возвращению и может сыграть в 3-м или 4-м матче серии первого раунда плей-офф против (2-0), сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Окончательное решение будет зависеть от самочувствия Уильямса в день игры.

Уильямс пропустил первые два матча серии из-за разрыва мениска, полученного 27 марта. В конце марта ему была сделана операция. Прогнозировалось, что игроку на восстановление потребуется от 4 до 6 недель.

В нынешнем сезоне Уильямс набирает 10,0 очка, 9,7 подбора, 2,0 передачи и 2,2 блок-шота в среднем за матч.

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