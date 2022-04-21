«Это слишком дорого». Кайри Ирвинг объяснил болельщикам «Бостона», почему он не будет отвечать на их трэшток

Разыгрывающий во время 2-го гостевого матча с (107:114, 0-2) объяснил болельщикам соперника, почему он не будет отвечать на их трэшток.

«Это слишком дорого», – сказал Ирвинг и несколько раз показал жест, символизирующий деньги.

Ирвинг был оштрафован на 50 000 долларов за неприемлемые жесты и нецензурную речь в адрес болельщиков «Селтикс» в первом матче серии.

Мы же обещали огонь в этой серии! «Селтикс» отбились от камбэка «Нетс» и впервые в истории взяли домашний матч плей-офф броском с сиреной