Стив Керр: «Удивлен, что Джордан Пул не вошел в число претендентов на награду самому прогрессирующему»

Главный тренер признался, что удивлен непопаданием в число претендентов на награду самому прогрессирующему игроку сезона.

«Это удивительно, я не знал. Все кандидаты достойные, но Джордан должен быть среди них.

Я знаю, как мы ценим Джордана. Он был опорой для нас весь год. Так много травм у ключевых парней, но он и Кевон Луни, наверное, были самыми стабильными игроками в нашем составе», – сказал Керр.

Йокич – MVP, Барнс – лучший новичок, Дженкинс – тренер года. Раздаем награды за регулярку НБА