Джордан Пул: «Не знал, чего ожидать от плей-офф»

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Защитник «Голден Стэйт» Джордан Пул, набравший 30 очков в первом матче серии первого раунда плей-офф против «Денвера» (123:107, 1-0), поделился ощущениями от своего дебюта в плей-офф.

«Я не знал, чего ожидать от плей-офф.

В прошлом году те, кого я спрашивал об играх плей-ин, говорили, что плей-ин был довольно близок к плей-офф с точки зрения атмосферы, силовой игры и деталей. Просто стараюсь быть максимально подготовленным», – сказал Пул.

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