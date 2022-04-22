Карла-Энтони Таунса разозлил вопрос о четырех бросках в 3-м матче с «Мемфисом»

Звездный центровой «Миннесоты» на пресс-конференции после поражения от (95:104, 1-2) в третьем матче серии плей-офф не захотел отвечать на вопрос журналиста по поводу непривычно малого количества бросков с игры.

«Следующий вопрос», – произнес Таунс.

Лидер «Вулвс» за 33 минуты совершил всего 4 броска с игры (3 из 4), набрав 8 очков, 5 подборов и 5 блок-шотов при 4 потерях.

В регулярном чемпионате Таунс совершал по 16,4 броска за игру.

«Финикс» ворвался в плей-офф с диким преимуществом над остальными. Есть сомнения, что они возьмут титул?